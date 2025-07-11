"النشرة": مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي النميرية والشرقية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي النميرية والشرقية". وذكر المراسل، أن "المسيرة أطلقت ٤ صواريخ على السيارة مما أدى لاشتعال النيران فيها وسقوط شهيد على الاقل".

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