شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 منظمة أهلية.. "منتدى المواطنة" ينطلق من القاهرة لتأسيس تحالف وطني مدني واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من إدراك متزايد لأهمية الانخراط المجتمعي في الشأن العام، نظم مجلس الشباب المصري، اليوم الجمعة يوليو 2025، منتدى "المواطنة والمشاركة السياسية"، بمشاركة واسعة من ممثلي وقيادات أكثر من 300 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأحد فنادق محافظة الجيزة، في فعالية تهدف إلى ترسيخ دور المجتمع المدني كشريك فاعل في دعم الديمقراطية وتعزيز ثقافة المشاركة.

تحت شعار "نحو مجتمع مدني فاعل في تعزيز الحقوق السياسية ودعم العملية الديمقراطية"

المنتدى، الذي يُعد أحد أكبر الفعاليات التنسيقية للمجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة، جسد توجهًا جادًا نحو إعادة منظمات المجتمع المدني في المجال العام، ليس فقط كشريك في التنمية، بل كفاعل أساسي في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنتدى يمثل تتويجًا لمسار من الجهد والتراكمات، ويؤسس لتحالف مدني يعبر عن رؤية جماعية تنطلق من روح الدستور المصري، ومن مضامين قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أتاح للجمعيات الأهلية ممارسة التوعية السياسية والدستورية بشكل مشروع.

وقال ممدوح: "المواطنة ليست شعارًا، بل ممارسة. والمشاركة السياسية ليست ترفًا، بل حق وواجب. نحن اليوم نبني تحالفًا مدنيًا يؤمن بأن الديمقراطية لا تكتمل إلا بمواطن واعٍ، ومنظمة أهلية فاعلة، وإرادة جماعية تعرف طريقها".

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من الشخصيات العامة، والرموز الفكرية، والخبراء الحقوقيين، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء الأسبق لشؤون الانتخابات، والكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي، والمحامية مها أبو بكر عضو لجنة إعداد الدستور، والكاتبة فاطمة ناعوت، والكاتب شريف عارف، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أيمن زهري خبير السياسات السكانية والهجرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة السابقة مارجريت عازر، والنائبة منال ماهر الجميل، والسفيرة سامية بيبرس ممثل جامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير روز اليوسف الأسبق، إلى جانب قيادات مؤسسات أهلية من مختلف القطاعات والمجالات.

وتضمن المنتدى مناقشة عدة محاور، من بينها دور المجتمع المدني في دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة، وآليات الرقابة الشعبية على الأداء السياسي، ودور الإعلام المجتمعي في نشر ثقافة المواطنة.

وأُعلن خلال المنتدى عن تشكيل تحالف مدني وطني تحت مظلة "المواطنة والمشاركة السياسية"، يضم منظمات المجتمع المدني الراغبة في العمل المشترك لتفعيل دورها في الحياة العامة، وتوسيع رقعة التوعية السياسية والدستورية على مستوى القرى والمراكز والمدن.

وأكد المشاركون أن التحالف ليس كيانًا رمزيًا، بل مسار عملي جماعي، يستهدف الوصول إلى المواطنين في أبعد نقاط الجمهورية، وترسيخ ثقافة المشاركة في الشأن العام باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مشروع الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية والديمقراطية.



مجلس الشباب المصرى يلتقى 300 جمعية أهلية



مجلس الشباب المصرى يلتقى 300 جمعية أهلية



مجلس الشباب المصرى