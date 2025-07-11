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ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الإسكندرية

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  • ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الإسكندرية 1/3
  • ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الإسكندرية 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الجمعة، 11 يوليو 2025 03:50 م

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الاسكندرية والبالغ عددهم 21 مترشحًا والمعلقة بمحكمة شرق الاسكندرية الابتدائية.

الاسكندرية 1
الاسكندرية 1

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 21 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

الاسكندرية 2
الاسكندرية 2

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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