شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "الوفد" يوضح حقيقة ما أُثير بشأن مصادرة عدد الخميس: تأخر الطباعة سبب تأخر التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

نفى الكاتب الصحفي عاطف خليل، رئيس تحرير جريدة "الوفد"، ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مصادرة العدد الورقي للجريدة الصادر يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، مشددًا على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقال "خليل" في توضيح رسمي، إن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، أجرى اتصالًا به للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله، وكان رده واضحًا بأن العدد لم يُصادر كما أشيع، بل إن ما حدث هو تأخر في عملية الطباعة بالمطبعة، وهو ما أدى بدوره إلى تأخر في توزيع العدد بالموعد المعتاد، مؤكدًا أن هذا التأخير خارج عن إرادة إدارة التحرير ولا تتحمل الجريدة مسؤوليته.

وأضاف رئيس تحرير "الوفد" أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تواصل معه كذلك لبحث الأمر، وقد تم توضيح الحقيقة له بشكل مباشر، مؤكدًا احترام الجريدة الكامل لكل القواعد المهنية وحرصها على الشفافية أمام قرائها ومتابعيها.

وأكد "خليل" أن جريدة "الوفد" تواصل أداء دورها الصحفي بمهنية والتزام، ولن تنساق وراء الشائعات التي تهدف للنيل من مصداقيتها أو إثارة البلبلة بين القراء.