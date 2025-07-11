شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الشيوخ.. اعرف عقوبة استخدام القوة لإكراه شخص على إبداء رأى معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المشرع في قانون ممارسة الحقوق السياسية على عدة عقوبات لمن تجاوز أثناء انعقاد الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة "65" في بنودها على الأتى:

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأي من الأفعال الآتية :

أولا: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .

ثانيا : أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره

ثالث: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة

2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك يقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة .

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه ومرافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشحللانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.



