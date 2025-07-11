دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمته أمام البرلمان، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورًا مع إسرائيل، مؤكدًا أنّ "ممارسات إسرائيل ستبقى راسخة في الأذهان كواحدة من أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".
وأضاف سانشيز: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية في هذا القرن، بالخضوع للامبالاة أو للحسابات السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني أمام البرلمان: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورا مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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