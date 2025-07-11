رئيس الوزراء الإسباني أمام البرلمان: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورا مع إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمته أمام البرلمان، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورًا مع إسرائيل، مؤكدًا أنّ "ممارسات إسرائيل ستبقى راسخة في الأذهان كواحدة من أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".

وأضاف سانشيز: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية في هذا القرن، بالخضوع للامبالاة أو للحسابات السياسية".