الخارجية الصينية وصفت اللقاء بين وزير خارجيتها ونظيره الأميركي في ماليزيا بأنه إيجابي

وصفت وزارة الخارجية الصينية اللقاء بين وزير خارجيتها وانغ يي ونظيره الأميركي ماركو روبيو في ماليزيا الجمعة بأنه "إيجابي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الجانبين اتفقا على أن اللقاء كان إيجابيا وبراغماتيا وبناء" مضيفة أن البلدين اتفقا على "​تعزيز التواصل​ والحوار".

وكان قد بدأ الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الصيني وانغ يي في ماليزيا الجمعة على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في لقاء مثّل فرصة للتطرق إلى العديد من الخلافات بين بكين وواشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ خلافات تباعد بين واشنطن وبكين حول قضايا عديدة تشمل خصوصا التجارة والفنتانيل وتايوان والتكنولوجيات المتطورة، بالإضافة إلى أوكرانيا حيث يتهم الأميركيون الصينيين بدعم آلة الحرب الروسية في هذا البلد.

وهذا أول اجتماع مباشر بين وزيري خارجية البلدين منذ أصبح روبيو وزيرا للخارجية في كانون الثاني الماضي.