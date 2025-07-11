افاد مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية، بأن "لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وتؤكد الحكومة على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بوزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لوجود نية لدى الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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