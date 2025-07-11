أشاد مسؤول تركي، في تصريح لوكالة "فرانس برس" بمراسم دمّر فيها 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في شمال العراق، معتبرا هذه الخطوة "علامة فارقة" و"نقطة تحول لا رجعة فيها" على طريق السلام.
وشدد المسؤول التركي، على ان "إلقاء مقاتلي حزب العمال الكردستاني للسلاح في السليمانية يمثل علامة فارقة ... وخطوة ملموسة ومرحّبا بها". وأضاف "نعتبر هذا التطور نقطة تحول لا رجعة فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي لفرانس برس: إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني "نقطة تحول لا رجعة فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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