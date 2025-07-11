حزب العمال الكردستاني بدأ مراسم تسليم سلاحه في شمال العراق

بدأ عناصر من حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم في إقليم كردستان العراق بعد شهرين من إعلان الحزب إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد الدولة التركية.
وأوردت وكالة الأنباء العراقية أن "حزب العمال الكردستاني يبدأ مراسم تسليم سلاحه".
وحددت وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب من جهتها أن المراسم جرت "في كهف كاسنة على حدود بلدة سورداش في السليمانية" بشمال العراق، مضيفة أن "من المتوقع أن يُدلي مقاتلو الحرية ببيان".
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