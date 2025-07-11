أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ بلاده أجرت مباحثات "بناءة جدًا" مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى وجود قضايا سيعمل الطرفان على بحثها بشكل مشترك.
وأوضح روبيو أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية مع الصين، معتبرًا أنّ هذه العلاقات "لم تكن عادلة لعقود".
وكشف روبيو أن "اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان بناء وبإمكاننا المضي قدما في مباحثات من أجل إنهاء النزاع الأوكراني"، مضيفا :" نحن لا نزال نشجع الحلفاء على تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية وأسلحة".
وأكد أن "وزارة الدفاع أعلنت أمس عزمها تطوير التصنيع مع مراعاة أن تصنع المكونات الحساسة داخل الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: أجرينا مباحثات بناءة جدا مع الصين وهناك قضايا سنعمل معا على بحثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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