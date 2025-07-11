افادت مصادر خاصة "تلفزيون سوريا"، بأن "الرئيس السوري احمد الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان".
وكشفت مصادر التلفزيون ان "وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الشرع لبحث ملف الموقوفين"، لافتة الى أن "دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية".
واضافت المصادر أن "دمشق تدرس إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، كما تدرس إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية"، مشيرة الى "قلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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