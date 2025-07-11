مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين بلبنان

افادت مصادر خاصة "تلفزيون سوريا"، بأن "الرئيس السوري احمد الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان".

وكشفت مصادر التلفزيون ان "وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الشرع لبحث ملف الموقوفين"، لافتة الى أن "دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية".

واضافت المصادر أن "دمشق تدرس إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، كما تدرس إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية"، مشيرة الى "قلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة".