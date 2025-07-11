النشرة: ختم معمل حلويات في حاروف بالشمع الأحمر بعد تسمم أكثر من 100 شخص في النبطية بناء لاشارة القاضي الاتات

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنه جرىى ختم معمل حلويات في بلدة حاروف، الذي تسبب بتسمم أكثر من 100 شخص في منطقة النبطية، بالشمع الأحمر، وذلك بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي غسان الأتات.
وأشرف على عملية الإقفال رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، ورئيس مصلحة الصحة في النبطية محمد محيدلي، بمشاركة فريق من المفتشين، ومؤازرة قوة من مديرية أمن الدولة – مكتب النبطية.
وجاءت هذه الخطوة بعد إجراء كشف على محتويات المعمل الذي صُنعت فيه حلويات "الإكلير" ووزعت في مضيف خلال مناسبة عاشوراء، ما أدى إلى تسمم أكثر من 100 شخص، نتيجة نقلها من المعمل بواسطة أحد التجار في صندوق سيارة دون تبريد لفترة طويلة.
وأشار بيطار إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت وجود جراثيم في منتجات المعمل، في حين أكد صاحب المعمل، ز. ج، خلال التحقيق معه في مكتب أمن الدولة، أن المواد التي يستخدمها في صنع الإكلير يشتريها من أحد المعامل في النبطية ولديه فواتير تثبت ذلك، مشددًا على أنه يعمل منذ 15 عامًا في هذا المجال، وما حصل كان نتيجة سوء تبريد من قبل من اشترى البضاعة.
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