شقير بحث مع السليطي دعم لبنان والتقى قائد اليونيفيل الجديد وسفير تونس

استقبل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي يرافقه وفد من مكتب IOM في لبنان، وتناول البحث سُبل دعم لبنان وإستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
كما استقبل اللواء شقير القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وكانت أيضاً مناسبة لعرض آخر التطوارات الميدانية في جنوب لبنان.
ثم استقبل شقير سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة وداعية، حيث تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
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