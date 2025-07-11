عزّ الدين: الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية لا قيمة لها

اشار عضو كتلة الوفاء لل​مقاومة​ النائب حسن عز الدين الى أن "الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية من موقع إشرافها على لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين ​لبنان​ وكيان العدو لا قيمة لها، في ظل ما نشهده من اعتداءات يومية ومتواصلة على سيادة لبنان وشعبه، وأن ضمانتنا الحقيقة تكمن في قوتنا ومقاومتنا وشعبنا ووحدتنا".

وشدد عز الدين على أننا "قادرون ومصممون ونملك القرار والإرادة والحق الذي لا نأخذ إذناً فيه من أحد لممارسته، والمتمثل بالدفاع عن أرضنا وأهلنا وشعبنا وشرفنا وكرامتنا"، لافتا الى ان "الضمانة الاميركية عبارة عن وهم وسراب".

واضاف "كيف يمكن لعاقل أن يفكر بأن أميركا بكل ظلمها وطغيانها هي الضامن لنا، في الوقت الذي لم تتحمل فيه كلمة حقٍ بحق من ظلم وقتل وأجرم تجاه إنسان آخر، وفي الوقت الذي تتعاطى فيه مع الأمور من موقع المحقق والقاضي ومن يصدر الحكم، إنطلاقاً من منطقها الذي تعتمد فيه على منطق القوة وليس قوة المنطق".