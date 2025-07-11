بلدية زحلة أعلنت بدء أعمال تزفيت الحفر بدعم من رجل الأعمال بشارة سروجي

اعلنت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل بدء تنفيذ أعمال تزفيت الحفر في طرقات المدينة، وذلك بتمويل من رجل الأعمال بشارة سروجي، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.
وعبّر رئيس البلدية سليم غزالة عن شكره العميق لهذه المبادرة، معتبرًا أنها تعكس محبة حقيقية للمدينة وروح المسؤولية تجاه أهلها، ومشددًا على أن كل دعم صادق يُسهم في دفع عجلة التنمية ويستحق التقدير.
وستُنفذ الأشغال على مراحل متتالية لتشمل أكبر عدد ممكن من النقاط، ما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة ويُعيد لزحلة وجهها الحضاري.
البلدية إذ أكدت التزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ هذه الأعمال، دعت المواطنين إلى التفهّم والتعاون خلال فترة الأشغال المؤقتة، لما فيه خير المدينة وسلامة قاطنيها.
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