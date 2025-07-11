امن الدولة: إقفال مستودعين في كسروان لاحتوائهما على مواد غذائية منتهية الصلاحية

افادت المديرية العامة لأمن الدولة بأن "دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، قامت بختم مستودعين في محلة المعاملتين/قضاء كسروان، عائدين للمدعو (ط.س.)، بالشمع الأحمر. وقد ضُبط داخل المستودعين كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخزّنة بطريقة غير مطابقة لشروط السلامة العامة، إلى جانب كمية كبيرة من الكحول مجهولة المصدر.كما عُثر على مسدس حربي وعدد من الطلقات النارية".

واشارت الى ان "أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".