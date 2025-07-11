"بدأت وكأنها مقابلة عمل".. ترامب يحرج رئيس غينيا بيساو: اذكر اسمك وبلدك (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مشهد جديد يعكس أسلوبه المثير للجدل، أحرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نظيره من غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، خلال اجتماع جمعه مع رؤساء خمس دول إفريقية.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضًا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قاطع ترامب حديث الأخير بشكل مفاجئ، موجّهًا حديثه مباشرة إلى إمبالو، سائلاً إياه أمام الحضور وكاميرات الإعلام:

"ما اسمك؟ ومن أي بلد أنت؟"

وقد وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي أوقف فيها ترامب الرئيس الموريتاني أثناء حديثه الرسمي، ووجّه سؤاله الذي بدا محرجًا لرئيس غينيا بيساو.

الحادثة أثارت موجة من التعليقات على وسائل التواصل والمنصات الإخبارية، واعتُبرت من قبل مراقبين استمرارًا لنهج ترامب في الاستعراض الإعلامي وتصدر المشهد بأي ثمن، حتى على حساب البروتوكولات الدبلوماسية وأجواء الاحترام المتبادل بين الزعماء.

يذكر أن ترامب كثيرًا ما أثار الجدل خلال ولايته الرئاسية وبعدها بسلوكه غير التقليدي، خاصة في الاجتماعات الدولية، حيث غالبًا ما يُتهم بتجاهل الأعراف الدبلوماسية والتصرف بأسلوب فجّ أو ساخر.