محدث: الولايات المتحدة تضع "ألبانيز" على قائمة العقوبات والأخيرة ترد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليلة الماضية، أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور بحسابه على منصة "إكس": "اليوم، أفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأكد أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أية خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.

ومن جانبها، ذكرت ألبانيزي، الخميس أن العقوبات الأميركية بحقها "مصممة لإضعاف مهمتها".

وأضافت ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا "سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به"، حتى وإن شكل ذلك "تحديا".

المصدر : وكالة وفا