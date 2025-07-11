ترامب: توجد فرصة جيدة للغاية للتسوية بشأن غزة هذا الأسبوع

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 9 يوليو / تموز 2025، إن هناك فرصة خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أثناء لقائه قادة 5 دول إفريقية في البيت الأبيض.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن تفاصيل اللقاءين اللذين عقدهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، قال ترامب: "أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

واستدرك قائلا: "لا شيء مؤكد".

والتقى نتنياهو، مساء الثلاثاء، بالرئيس ترامب في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وناقشا جهود إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي ذات السياق قال ، مقر عوائل المختطفين بعد لقاء جرى بين ممثلين عنهم ومسؤولي إدارة ترامب :" نؤكد على عزم كبار مسؤولي إدارة ترامب الثابت، الذين يؤكدون في المحادثات التزام الرئيس ترامب بعودة جميع المختطفين حتى آخر واحد".

وتابع :" في محادثاتهم مع العائلات، أكد ممثلو الإدارة التزام الرئيس ترامب الراسخ بتحقيق إطار عمل مستدام لإنهاء الحرب بما يضمن عودة جميع المختطفين".

وأشار ممثلو الإدارة إلى وجود تفاهم واضح على إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل وكامل وعلينا اغتنام الفرصة بكل قوة

وقال :" إن تفويت هذه الفرصة سيكون بمثابة فشل سياسي وأخلاقي إسرائيلي فادح".

المصدر : وكالات