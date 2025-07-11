وزارة الأشغال: تنفيذ أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة وقائية قبل الشتاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل "تنفيذ أعمال للحد من الفيضانات في مدينة جونية، ضمن مشروع يشمل تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من مخاطر الفيضانات وتحسين البنية التحتية الحيوية".
واشارت في بيان، الى أن "هذا التدخل الوقائي يأتي استكمالًا لخطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الجهوزية قبل فصل الشتاء، لا سيّما في المناطق الساحلية"، مؤكدة أنّ "هذه الأعمال تُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، ووفقًا لمعايير السلامة العامة، حرصًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين".
ودعت المواطنين إلى "التعاون وتفهّم الإجراءات المؤقتة المرافقة للأشغال"، مؤكدة "التزامها مواصلة ورشة الإصلاح والتأهيل على امتداد الأراضي اللبنانية".
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