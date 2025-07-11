رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: الحلول متاحة وخطاب القَسَم خريطة طريق لبناء الدولة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر الذي اشار الى اننا "استمعنا إلى عرض مفصّل حول الأوضاع الحالية في لبنان، وعبّرنا عن وجهة نظرنا، وناقشنا ما يمكن أن نقدّمه من مساهمة فعلية ل​دعم لبنان​ في هذه المرحلة".

ولفت الصقر الى اننا "ندرك أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، لكننا نؤمن بأن الحلول متاحة وواضحة"، معتبرا أن "خطاب القَسَم يشكل خريطة طريق واضحة نحو بناء الدولة، غير أن تطبيقه ليس بالأمر السهل في ظلّ وجود عقبات، أبرزها مسألة السلاح".

واضاف "رغم التحديات، عبّرنا عن أملنا في التوصّل إلى حلول شاملة تُنهي الأزمات الراهنة وتُعيد الاستقرار إلى لبنان"، مؤكدا اننا "على استعداد لتقديم الدعم الممكن، بما يعود بالفائدة على لبنان وشعبه".