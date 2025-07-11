الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال".

واشارت الى أن "طقسا صيفيا معتدلا على الساحل (درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها) وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ما بين (٣ و٥ درجات)".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة".

واوضحت أن "طقس الإثنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل".