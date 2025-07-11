البطريرك ميناسيان وجّه دعوة للرئيس عون لحضور احتفال تقديس المطران مالويان في الفاتيكان

وجّه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان ​دعوة​ رسمية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، لحضور احتفال تقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، الذي سيُقام يوم الأحد في 19 تشرين الأول المقبل في الفاتيكان، برئاسة البابا لاوُن الرابع عشر.

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