توقف الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية عند الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم العالي من مجلس الوزراء بتعديل المراسيم التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي وما يتداول عن نية الوزارة المباشره بالتدريس مع بداية شهر ايلول، مذكرا "مجلس الوزراء أن العام الدراسي هو جزء من الدورة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وأن الموسم الصيفي من حزيران حتى ايلول يمثل ذروة عمل المؤسسات السياحية، وان رزنامة الحياة اللبنانية قائمة على ثنائية الساحل والجبل والشتاء والصيف فكثير من ابناء القرى المقيمين في المدن الساحلية يتوجهون الى قراهم صيفيا ودورة الحياة الاقتصادية في الارياف والمناطق الجبليه على امتداد الوطن قائمة على الموسم الصيفي"، مؤكدا "ضرورة مشاركة الاتحادات النقابية السياحية والزراعية وغرف التجارة والصناعة والهيئات الاقتصادية في هكذا قرارات كي تتسم بالصوابية والتوزان بما يراعي كل المصالح العامة لكل القطاعات التربوية والاقتصادية".

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية: نرفض تعديل رزنامة العام الدراسي دون مراعاة مصالح القطاعات الاقتصادية والسياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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