دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
ويترأس بري في هذه الاثناء في عين التينة اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية.
كانت هذه تفاصيل خبر بري يترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ويدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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