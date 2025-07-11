وزير الخارجية الروسي: أكدت خلال اجتماعي بروبيو تمسك روسيا بموقفها الثابت تجاه أوكرانيا

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى انني "أكدت خلال اجتماعي بوزير الخارجية الاميركية موركو روبيو تمسك ​روسيا​ بموقفها الثابت تجاه أوكرانيا"، لافتا الى ان "روسيا ستأخذ في الحسبان المسار الأوروبي نحو العسكرة في جميع مجالات التخطيط". واضاف "المستشار الألماني قرر الانخراط في عسكرة بلاده معلنا استنفاد الأساليب الدبلوماسية في أوكرانيا".

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