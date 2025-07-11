أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن قوة اسرائيلية أقدمت على ​نسف غرفة مدنية​ في منطقة "غاصونا" الواقعة في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وذلك بعد أن تجاوزت الحدود وتسللت لمسافة تزيد عن 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة اسرائيلية فجرت غرفة مدنية بعد تقدم داخل الأراضي اللبنانية بعمق 800 متر في أطراف بليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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