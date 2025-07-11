شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياضة بالجبهة الوطنية تشكل لجنة لوضع رؤية الحزب والاستعداد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

شكلت أمانة الرياضة المركزية بحزب الجبهة الوطنية لجنة مصغّرة للانتهاء من إعداد رؤية الحزب 30/25 إلى جانب وضع خطة عمل للأمانة خلال السنوات الخمس المقبلة للنهوض بالرياضة المصرية.

وذلك برئاسة الكابتن طاهر أبو زيد أمين الرياضة ووزير الشباب والرياضة الأسبق وعضوية محمد فضل وخالد رفعت (أمناء مساعدين) ومعتز عاشور، ورضوان الزياتي، ورضا البلتاجي، وندى الصادق.

وشهد اجتماع أمانة الرياضة، بمقر الحزب، استعراضًا لمجموعة من المقترحات المقدمة من الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة الرؤى حول دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتعزيز الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية، وتوسيع قاعدة الممارسة.

كما استحوذت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على جانب كبير من النقاشات، حيث تناول المجتمعون دور الأمانة في دعم البرنامج الانتخابي للحزب، والوصول إلى الشارع عبر "بوابة الرياضة" فضلًا عن فتح المجال أمام أعضاء الأمانة لطرح أفكار ومبادرات تهدف إلى تعريف الناخبين ببرامج الحزب والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية المرتقبة.

يُذكر أن الأمانات المركزية بحزب الجبهة الوطنية عقدت عدة اجتماعات مكثفة مؤخرًا، لمناقشة خطة العمل قبيل وأثناء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك وفق توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والسيد القصير، الأمين العام.