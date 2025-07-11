شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق بالأمس باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الثانية ظهرًا؛ بعد أسبوع من فتح باب الترشح وتلقى أوارق المرشحين؛ وفي السطور التالية نقدم الجدول الزمنى لما تبقى من إجراءات في انتخابات الشيوخ.

الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية في انتخابات الشيوخ

- بعد إغلاق باب الترشح أمس الخميس 10 يوليو يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين اليوم الجمعة 11 يوليو.

- الفصل فى الطعون من محكمة القضاء الإدارى يوم 14 وحتى 16 يوليو.

- والإعلان عن قائمة المرشحين النهائية ستكون يوم 18 يوليو الجاري.

- آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 20 يوليو الجاري.

- أما الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

- وعن التصويت للمصريين بالخارج سيكون يومى 1 و2 أغسطس.

- ويبدأ الاقتراع فى الداخل في يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

- وستنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

- وبذلك ستعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس

- أما عن استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

- وتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.

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- أما البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

- وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس.

- ثم تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج.

- أما تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل.

- وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.