شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع مقاعد الأحزاب فى القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

جاء توزيع مقاعد الأحزاب ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، حيث شهدت القائمة مشاركة واسعة من عدد من الأحزاب السياسية.

وتصدر حزب مستقبل وطن القائمة بعدد 44 مقعدًا، يليه حزب حماة الوطن بـ19 مقعدًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ12 مقعدًا.

وحصل كل من حزبي المصري الديمقراطي والشعب الجمهوري على 5 مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزبا العدل والإصلاح والتنمية على 4 مقاعد لكل منهما.

أما حزب الوفد وحزب التجمع فحصل كل منهما على مقعدين، في حين حصل كل من حزب المؤتمر وحزب إرادة جيل وحزب الحرية على مقعد واحد فقط.