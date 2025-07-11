روبيو يلتقي نظيره الصيني على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة "آسيان"

أعلنت السلطات الاميركية أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي اليوم في ماليزيا نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين وزيري خارجية البلدين منذ أصبح روبيو وزيرا للخارجية في كانون الثاني الماضي.
ومن أبرز الملفات التي سيناقشها الوزيران ما تعتبرها واشنطن أنشطة صينية "استفزازية" بالقرب من الجزر الصغيرة المتنازع عليها مع دول أعضاء في رابطة آسيان.
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