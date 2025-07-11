قاليباف: خامنئي حضر شخصيا بغرفة القيادة خلال الحرب ضد إسرائيل وأصدر توجيهاته إلى القادة العسكريين الجدد

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن "المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حضر شخصيا في غرفة القيادة خلال الحرب ضد إسرائيل، وأصدر توجيهاته إلى القادة العسكريين الجدد".
واشار قاليباف في مقابلة تناولت تفاصيل الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران٬ الى ان "من أبرز الأسئلة المطروحة هو: هل فوجئت إيران بهجوم تلك الليلة؟ الجواب: لم نتفاجأ بالحرب نفسها، لكننا فوجئنا بأسلوب تنفيذها. هذا الأسلوب يعكس طبيعة الكيان الصهيوني الإرهابي، الذي لا يعترف بأي حدود إنسانية أو قوانين دولية. فقد استهدف منذ الدقائق الأولى رأس القيادة لدينا".
وأضاف "عند الساعة الثالثة فجرا، بدأ الهجوم باستهداف رئيس هيئة الأركان العامة. لقد استهدفوا العقول التي تخطط وتقود، ثم نفذوا هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على المراكز الرادارية، ما يعني أنهم أصابوا "عيننا". وقد تم تنفيذ هذا الجزء من العملية بتخطيط دقيق وبالاستفادة من معلومات الأقمار الصناعية".
واوضح ان "في مثل هذه الظروف، اتخذ قائد الثورة الإسلامية، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قرارا ذكيا، فأصدر في الساعات الأولى من صدمة الحرب التعيينات اللازمة وحدد قادة جددا، ما أخرج القوات المسلحة بسرعة من حالة الصدمة، على غرار ما حدث في بداية الحرب المفروضة عام 1979م".
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