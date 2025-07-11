نتانياهو: من المرجح أن نتوصل في غضون أيام قليلة لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

امل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة ل​وقف إطلاق النار​ لمدة 60 يوما والإفراج عن مزيد من الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

واشار في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، الى ان "الحرب يمكن أن تنتهي اليوم أو غدا إذا ألقت حماس أسلحتها"٬ كاشفا ان "من المرجح أن نتوصل في غضون أيام قليلة لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما". واوضح ان "لدينا اتفاق للإفراج عن نصف الاسرى الأحياء ونصف الأموات وسيبقى 10 أحياء وحوالي 12 جثة".

في سياق اخر٬ اعتبر ان "إيران تحاول الحصول على سلاح نووي وقد أوقفنا ذلك"٬ معتبرا ان "لم يكن لدينا أبدا داعم لإسرائيل في البيت الأبيض مثل الرئيس الاميركي دونالد ترامب".