ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على كندا تصل 35% اعتبارا من بداية الشهر المقبل

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "حلف شمال الأطلسي (ال​ناتو​) سيدفع ثمن الأسلحة الأميركية التي سيزود بها الحلف أوكرانيا لاحقًا".

ولفت ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية الى ان "ما نفعله هو أن الأسلحة المرسلة ستذهب إلى حلف شمال الأطلسي، ثم سيقدم الناتو تلك الأسلحة لأوكرانيا، والناتو يدفع ثمنها"٬ موضحا أن "الولايات المتحدة سترسل صواريخ باتريوت إلى حلف شمال الأطلسي وسيتولى توزيعها".

في سياق اخر اعلن "اننا سنفرض رسوما جمركية إضافية على كندا تصل 35% اعتبارا من بداية الشهر المقبل"٬ لافتا الى انني "أتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا".

واضاف٬ "أعتقد أنني سأدلي بتصريح مهم بشأن روسيا يوم الاثنين"٬ مضيفا "أشعر بخيبة أمل من روسيا لكن سنرى ما سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين".