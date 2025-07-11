ارتفاع حصيلة ضحايا المساعدات في غزة إلى 773 قتيلاً و5 آلاف جريح

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 773 قتيلا و5 آلاف و101 مصاب و41 مفقوداً.

وأوضح في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية، منذ بدء عملها في 27 مايو الماضي، ما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة».

وأضاف: «ارتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مصائد الموت إلى 773 شهيدا، و5.101 إصابة و41 مفقودا».

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفها بـ«الجرائم المتواصلة» التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد «المجوعين» الفلسطينيين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.