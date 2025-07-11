مسؤول أميركي للجزيرة: تفاهمنا مع الحوثيين بشأن حرية الملاحة للسفن الأميركية لا يزال قائما رغم هجماتهم الأخيرة

نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أميركي تأكيده أن التفاهم القائم بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين بشأن ​حرية الملاحة​ للسفن الأميركية لا يزال ساريًا، رغم الهجمات الأخيرة التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول أن الهجمات الأخيرة لم تستهدف سفنًا أميركية، بل استهدفت سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

وأضاف أن حاملة الطائرات "فنسون" ستغادر الشرق الأوسط خلال يومين، فيما ستبقى حاملة الطائرات "نيميتز" في المنطقة.