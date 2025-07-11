نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أميركي تأكيده أن التفاهم القائم بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين بشأن حرية الملاحة للسفن الأميركية لا يزال ساريًا، رغم الهجمات الأخيرة التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول أن الهجمات الأخيرة لم تستهدف سفنًا أميركية، بل استهدفت سفنًا مرتبطة بإسرائيل.
وأضاف أن حاملة الطائرات "فنسون" ستغادر الشرق الأوسط خلال يومين، فيما ستبقى حاملة الطائرات "نيميتز" في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي للجزيرة: تفاهمنا مع الحوثيين بشأن حرية الملاحة للسفن الأميركية لا يزال قائما رغم هجماتهم الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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