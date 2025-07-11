اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى ان "1.3 مليون شخص أُصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية العام الماضي. كل إصابة جديدة هي إصابة أكثر من اللازم"٬ لافتا الى ان "للقضاء على الإيدز، يجب أن نعزز جهود الوقاية ونضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحيوية".

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: إصابة 1.3 مليون شخص بالإيدز العام الماضي تستدعي تعزيز الوقاية وضمان الخدمات للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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