بوليتيكو عن مسودة مسربة لتدابير محتملة للاتحاد الأوروبي: التعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل مطروح

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن مسودة مسرّبة لتدابير أوروبية محتملة، بأن ​الاتحاد الأوروبي​ يدرس تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وبحسب المسودة، التي أعدّتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية، فإن الخيارات المطروحة تشمل أيضًا تعليقًا كاملًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إلى جانب مقترحات بديلة من بينها منع إسرائيل من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالطلاب والعلماء.