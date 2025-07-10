يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"٬ بأن "​الجيش الإسرائيلي​ قرر تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين"٬ مشيرة الى ان "الجيش الإسرائيلي قرر تمديد الخدمة لجنود كتائب الاستطلاع التابعة لألوية المشاة وجنود المدفعية".

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