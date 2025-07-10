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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي والعسكري

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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي والعسكري

اشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في حديث لـmtv الى ان "موقفنا لم يتغيّر و​حزب الله​ هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري".

ولفتت الى اننا "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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