المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي والعسكري

اشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في حديث لـmtv الى ان "موقفنا لم يتغيّر و​حزب الله​ هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري".

ولفتت الى اننا "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل".