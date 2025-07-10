مراد: نرفض الفيدرالية والتقسيم ونتمسك بوحدة لبنان وعروبته

اشار النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج طلاب الجامعة ال​لبنان​ية الدولية في ​صيدا​، الى أن "التخرّج في هذه الظروف الصعبة هو إنجاز يستحق أصحابه كل تقدير ودعم وفرح، كما أنه انتصار على وضع اقتصادي صعب وخانق، وواقع سياسي مأزوم، وانتصار على العدو الذي يحاول كل يوم بعدوانه واعتداءاته أن يزرع اليأس فينا حتى نترك أرضنا وعلمنا".

وطالب مراد بـ"ضرورة نبذ ​الطائفية​ والمذهبية ومواجهة كل من يسعى للفتنة"، داعياً إلى "رفض التقسيم والفيدراليات والكنتونات وصناعة وطن حقيقي موحد". كما شدد على "أهمية الإيمان بعروبة لبنان وحريته ووحدته وسيادته لأنها خلاصه من كل المشاكل التي يمر بها".

وعن صيدا، رأى مراد أنها "تستحق من الدولة الالتفات إليها بعين الإنماء المتوازن، وأن تعالج الوزارات المعنية مشاكلها المتراكمة والمتفاقمة سواء موضوع النفايات أو التلوث والصرف الصحي أو المشاكل البيئية أو حالة التهميش الاقتصادي ومشاكل الكهربا والمياه".

في سياق منفصل وحول ​القضية الفلسطينية​، أكد مراد "الثوابت والتمسك بها"، مشددًا على أن "هذه القضية لا تنتهي بتسوية أو توقيع أو اتفاق".

ووجه تحية إلى "الجنوب وأهله الذين يتعرضون كما كل الوطن كل يوم لاعتداءات من العدو الصهيوني بانتهاك واضح لكل قرارات الشرعية الدولية ولسيادة لبنان وللقرار 1701"، قائلا "واهم من يعتقد أن باستطاعته كسرنا بصوت مسيراته وتخويفنا بترسانته العسكرية مهما كانت كبيرة، أو أن إرادتنا يمكن أن تلين أو تضعف أو تتبدل مع تبدل الظروف والأوضاع".

كما جدد التأكيد على الوقوف صفًا واحدًا إلى "جانب الشعب والجيش لتحرير الأراضي المحتلة من العدو سواء النقاط الخمسة أو مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي كانت وستبقى لبنانية باعتراف الحكومات اللبنانية شاء من شاء وأبى من أبى".