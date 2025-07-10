شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة "إيد واحدة" الشاملة تصل الوادى الجديد لخدمة 14 ألف مواطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى القافلة الخامسة من قوافل "إيد واحدة" الشاملة، بقرية ناصر الثورة فى مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، مستهدفًا أكثر من 14 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، فى واحدة من أكبر القوافل التى ينفذها التحالف بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى، ودكتورة حنان مجدى نائب المحافظ الاستاذ حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية، وعدد من قيادات المحافظة وممثلى مؤسسات المجتمع المدني.

وقدمت القافلة، التى نُظّمت داخل مدرسة الثورة الإعدادية، حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية والطبية والتنموية، شملت توزيع 1500 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم عن طريق طرق الأبواب، وعيادات تخصصية فى 7 مجالات طبية، وقافلة بيطرية، ومعرض ملابس مجانى، إضافة إلى كرنفال للأطفال، وتقديم طلبات للحصول على أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، وفك كرب الغارمين والغارمات.

وشارك فى تنفيذ القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف، وهم: الهيئة القبطية الانجيلية، حياة كريمة، صناع الحياة، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، الجود، راعى مصر، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحى، مصر الخير، بنك الطعام، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، وصناع الخير.

وعلى هامش القافلة، عقد محافظ الوادى الجديد اجتماعًا موسعًا مع السفيرة نبيلة مكرم بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، حيث تم استعراض جهود القافلة ومناقشة فرص دعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما تفقد الجانبان عددًا من منشآت المجمع، منها المنطقة البنكية، المدينة الرياضية، مجمع المحاكم، ومحطات الطاقة الشمسية ومياه الشرب، إلى جانب مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضى، الذى نال إشادة واسعة باعتباره نموذجًا رياديًا فى رقمنة الإدارة المحلية.

وتأتى هذه الجهود فى إطار استراتيجية التحالف الوطنى لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى، وتحقيق التكافل الاجتماعى وأهداف التنمية المستدامة.



قافلة "إيد واحدة" الشاملة فى الوادى الجديد



من أعمال قافلة إيد واحدة فى تالوادى الجديد