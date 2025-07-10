سقوط جرحى بانفجار نتيجة تسرب غاز باحدى الشقق غرب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، عن وقوع انفجار غاز قوي في أحد الطوابق السكنية داخل برج "بامجال" الواقع في منطقة "جيتكر" غرب العاصمة طهران، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، وتسبب في أضرار مادية جسيمة.
وذكر المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران أن الانفجار أدى إلى تدمير الشقة التي وقع فيها الحادث، وإلحاق أضرار في الشقة المجاورة. وأكد أن الحادث نجم عن تسرّب غاز داخلي، دون حدوث حريق واسع النطاق.
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