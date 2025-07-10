ستارمر اعلن اتفاقا بين بريطانيا وفرنسا لتبادل المهاجرين

اعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اتفاقا لتبادل المهاجرين مع فرنسا، على أن يبدأ تنفيذه خلال الاسابيع المقبلة".
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "يسرني أن اعلن اليوم اتفاقنا على مشروع رائد غير مسبوق: للمرة الاولى، سيتم وقف المهاجرين الوافدين بواسطة زوارق صغيرة ثم إرسالهم سريعا الى فرنسا"، مضيفا أنه "مقابل كل إعادة، فان فردا آخر يمكنه المجيء بحسب نظام مراقب وقانوني".
واشار الى أن الأفراد "الذين لم يحاولوا دخول المملكة المتحدة في شكل غير قانوني" سينطبق عليهم وحدهم هذا التبادل.
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