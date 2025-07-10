زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف، في وقت سابق اليوم، منطقة المنصوري جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل محمد جمال مراد، الذي ادعى أنه يشغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله.
وادعى الجيش الاسرائيلي أن مراد كان مسؤولًا عن عدة عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الحرب، وشارك في محاولات لإعادة بناء قدرات المدفعية في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي زعم اغتيال قائد المدفعية في قطاع الساحل في حزب الله بغارة المنصوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.