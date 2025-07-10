افادت المديرية العامة لأمن الدولة بأنه "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة ل​ضبط المخالفات​ والتجاوزات، خَتَمت دوريّة من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب الكورة، بالشمع الأحمر عيادة تجميلية في بلدة كفرصارون – قضاء الكورة، يُشغّلها المدعو (ش. أ.)، وذلك بعد الكشف، تبيّن بنتيجته أن العيادة تُستخدم لإجراء عمليات تجميل من دون إجازة قانونية، وبصفة غير قانونية، حيث تبيّن أن المشتبه به منتحل صفة طبيب تجميل. وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المطابقة للشروط الصحية المعتمدة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: إقفال عيادة تجميل في الكورة تُجري عمليات من دون إجازة قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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