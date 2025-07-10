الرئيس عون بحث مع سلام الأوضاع العامة وجدول أعمال جلسة الحكومة غداً

عرض رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك. كما تم البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا.

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