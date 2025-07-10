قوى الأمن: توقيف مطلوب عند مفرق منيارة بحقه 5 مذكرات بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلاميّة الّتي تنفّذها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويُدعى: "م. ط." (مواليد عام 2004، لبناني)، بحقّه 5 مذكّرات عدليّة، بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-07-07، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة مفرق ​منيارة​، أسفر عن توقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وسُلّم إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".