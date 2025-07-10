وزارة الأشغال: نواصل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الطرقات والجسور ضمن خطة "لبنان على السكة"

تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الطرقات والجسور ضمن خطة "لبنان على السكة"، الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات الحيوية. وفي هذا الإطار، اعلنت الوزارة، انها "تقوم الوزارة بأشغال صيانة فواصل التمدد والانكماش على جسر الفيدار وتُنفّذ الأعمال ليلًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة فجرًا، حرصًا على عدم التأثير على الحركة المرورية خلال ساعات النهار. ومن المقرر أن تُستكمل الأعمال لاحقًا على جسر الغزير، وفق جدول زمني يراعي متطلبات السلامة العامة وانسيابية السير". وجدّدت الوزارة "التزامها بمواصلة خطة "لبنان على السكة"، بما يُعزّز الحركة الآمنة والمستدامة على مختلف الطرقات اللبنانية".

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